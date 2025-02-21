Происшествия 21.02.2025 в 14:17

Пропавшую в Улан-Удэ девушку обнаружили в селе

С ней все в порядке
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Текст: Андрей Константинов
Пропавшую в Улан-Удэ девушку обнаружили в селе
В Бурятии найдена 22-летняя жительница Улан-Удэ, которая 16 февраля девушка ушла из дома на ст. Дивизионная и не вернулась.

«Девушка находилась в селе Татарский ключ Заиграевского района. С ней все в порядке.  Информацию о ее розыске увидел местный житель и сообщил в полицию», - рассказали в МВД Бурятии.
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ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

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