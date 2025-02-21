Происшествия 21.02.2025 в 14:17
Пропавшую в Улан-Удэ девушку обнаружили в селе
С ней все в порядке
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии найдена 22-летняя жительница Улан-Удэ, которая 16 февраля девушка ушла из дома на ст. Дивизионная и не вернулась.
«Девушка находилась в селе Татарский ключ Заиграевского района. С ней все в порядке. Информацию о ее розыске увидел местный житель и сообщил в полицию», - рассказали в МВД Бурятии.
«Девушка находилась в селе Татарский ключ Заиграевского района. С ней все в порядке. Информацию о ее розыске увидел местный житель и сообщил в полицию», - рассказали в МВД Бурятии.
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