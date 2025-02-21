Пропавшую в Улан-Удэ девушку обнаружили в селе

В Бурятии найдена 22-летняя жительница Улан-Удэ, которая 16 февраля девушка ушла из дома на ст. Дивизионная и не вернулась.«Девушка находилась в селе Татарский ключ Заиграевского района. С ней все в порядке. Информацию о ее розыске увидел местный житель и сообщил в полицию», - рассказали в МВД Бурятии.