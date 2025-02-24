Происшествия 24.02.2025 в 06:00
В Улан-Удэ супруга участника СВО лишилась 4,5 млн рублей
Деньги у женщины выманила ее одноклассница
Текст: Лариса Ситник
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Современные мошенники не менее находчивы и изобретательны. Что только они не придумывают, чтобы выманить как можно больше средств. Причем ждать удара в спину можно не только от посторонних, но и от тех, кого знаешь не первый год. О том, как улан-удэнка «нагрела» свою одноклассницу на несколько миллионов, читайте в «Номер один».
Втерлась в доверие
Совсем недавно в столице Бурятии осудили мошенницу Алену Банзарай, от действий которой пострадали десятки человек. Женщина должна провести в местах лишения свободы 6,5 года и вернуть обманутым ею людям более 8 млн рублей. Однако чужой опыт и ошибки никого не учат.
Несколько горожанок поверили своей знакомой, которая в соцсетях рекламировала вклады с огромной ставкой – от 30 до 70%. Например, с вложенного миллиона рублей она обещала вернуть счастливому вкладчику 1,5 млн. И это всего за пять-семь дней. Однако деньги – ни вложенные кровные, ни тем более проценты - ушлая знакомая так и не вернула.
Пострадавшие от рук мошенницы девушки обратились в редакцию газеты «Номер один».
- В конце декабря 2024 года мою семью - участника СВО - обокрала мошенница на 4,5 млн рублей, мою сестру она же обворовала на 650 тыс. рублей. Также есть третья потерпевшая - моя школьная знакомая, она потеряла более чем 250 тыс. рублей. На наши деньги в начале января мошенница купила себе «Лексус» и еще несколько машин. Также выкладывала в соцсетях фото дорогих брендовых вещей от французского производителя, - коротко описала Евгения (имя изменено. – Прим. ред.) нам свою проблему.
В начале ноября в соцсетях Евгении написала ее знакомая – Аня (имя изменено. – Прим. ред.). С Анной Евгения вместе училась в школе, немного общалась в студенчестве. Но с 2007 года пути девушек разошлись, и они не общались. Таким образом, сказать, что друг друга они хорошо знали, нельзя.
Однако в соцсетях девушки «дружили», были друг у друга в подписчиках. Анна знала, что супруг Евгении находится на СВО, а сама Евгения работает в финансовой организации на хорошей должности.
Анна написала Евгении и попросила ее номер телефона. Евгения сообщила ей свой номер, и с этого момента все завертелось. Анна начала активно писать Евгении в соцсетях и мессенджерах. Еще бы, упустить столь лакомый кусочек мошенница просто не могла…
- Она расспрашивала про мою зарплату, коплю ли я деньги, сколько у меня есть сбережений и т. д. И стала предлагать открыть корпоративный вклад в одном из банков. Я отказалась, сказав, что держу вклады в своем банке. Таким образом, мошенница, окончательно убедившись, что у меня есть денежные средства, не остановилась на одном предложении и писала мне периодически до 20 декабря 2024 года, посылая картинки с условиями открытия вклада в другом банке. На этих слайдах логотипа банка не было, но мошенница утверждала, что все проходит официально, - рассказывает Евгения.
Всякий раз девушка отказывала. Сначала Анна пыталась выманить деньги у Евгении под предлогом возможности баснословного дохода от «вклада». Когда Евгения сказала, что не верит в эти схемы, Анна, будучи опытным манипулятором, начала давить на жалость. Она сочинила историю о том, что ей угрожают серьезные люди и срочно нужны деньги, а она не может подвести остальных вкладчиков. Анне нужно было 4,5 млн рублей.
Мы спросили у Евгении, почему она просто не заблокировала Анну и не посоветовала ей поискать деньги в другом месте.
- Мы, видимо, действительно были под каким-то гипнозом, когда отдавали свои сбережения, и не понимали, что человек обманывает, - с сожалением говорит Евгения.
«Вымогателями оказались мы»
В итоге, поддавшись на мольбы знакомой, 26 декабря Евгения в отделении банка перевела на счет Анны 4,5 млн рублей. Анна написала расписку, в которой в срок до 31 декабря обязалась вернуть Евгении 6 млн рублей (с теми самыми обещанными процентами).
Но, словно в сказке, часы пробили полночь, а обещанных денег Евгения так и не увидела. Зато увидела в соцсетях свежее видео, которым поделилась Анна, где девушка ездит на купленном за 3 млн «Лексусе».
- На просьбу вернуть деньги она начала придумывать кучу отговорок, кричать, истерить и спустя несколько дней перестала отвечать на звонки, а 12-13 января заблокировала меня во всех соцсетях и мессенджерах, - разводит руками Евгения.
Вместе с супругом Евгения планировала купить жилье. Муж Евгении, находящийся на спецоперации, пока не знает, что денег, которые их семья копила на квартиру, больше нет.
Редакция «Номер один» решила связаться с Анной и узнать, когда девушка планирует вернуть Евгении и другим своим «вкладчикам» деньги и не мучает ли ее совесть, не пугает ли возможная уголовная ответственность за содеянное.
В ответ мы услышали лишь угрозы – Анна пообещала нас засудить за клевету. Угрожает она и обманутым ею девушкам.
- Мошенница и ее подельница запугивают нас, называют вымогателями за то, что мы просим вернуть заработанные честным трудом деньги, - говорит Евгения. - Поскольку Анна хвасталась 71 «вкладчиком», предполагаем, что помимо нас есть еще люди, кто, как и мы, пострадал от этой дамы. Хотелось бы их найти, - говорит Евгения.
Как нам сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, «следователем Следственного управления УМВД России по г. Улан-Удэ расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 34-летней гражданки, подозреваемой в хищении денежных средств у двух гражданок путем обмана и злоупотребления доверием. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по сбору и проверке доказательств по уголовным делам».
Втерлась в доверие
Совсем недавно в столице Бурятии осудили мошенницу Алену Банзарай, от действий которой пострадали десятки человек. Женщина должна провести в местах лишения свободы 6,5 года и вернуть обманутым ею людям более 8 млн рублей. Однако чужой опыт и ошибки никого не учат.
Несколько горожанок поверили своей знакомой, которая в соцсетях рекламировала вклады с огромной ставкой – от 30 до 70%. Например, с вложенного миллиона рублей она обещала вернуть счастливому вкладчику 1,5 млн. И это всего за пять-семь дней. Однако деньги – ни вложенные кровные, ни тем более проценты - ушлая знакомая так и не вернула.
Пострадавшие от рук мошенницы девушки обратились в редакцию газеты «Номер один».
- В конце декабря 2024 года мою семью - участника СВО - обокрала мошенница на 4,5 млн рублей, мою сестру она же обворовала на 650 тыс. рублей. Также есть третья потерпевшая - моя школьная знакомая, она потеряла более чем 250 тыс. рублей. На наши деньги в начале января мошенница купила себе «Лексус» и еще несколько машин. Также выкладывала в соцсетях фото дорогих брендовых вещей от французского производителя, - коротко описала Евгения (имя изменено. – Прим. ред.) нам свою проблему.
В начале ноября в соцсетях Евгении написала ее знакомая – Аня (имя изменено. – Прим. ред.). С Анной Евгения вместе училась в школе, немного общалась в студенчестве. Но с 2007 года пути девушек разошлись, и они не общались. Таким образом, сказать, что друг друга они хорошо знали, нельзя.
Однако в соцсетях девушки «дружили», были друг у друга в подписчиках. Анна знала, что супруг Евгении находится на СВО, а сама Евгения работает в финансовой организации на хорошей должности.
Анна написала Евгении и попросила ее номер телефона. Евгения сообщила ей свой номер, и с этого момента все завертелось. Анна начала активно писать Евгении в соцсетях и мессенджерах. Еще бы, упустить столь лакомый кусочек мошенница просто не могла…
- Она расспрашивала про мою зарплату, коплю ли я деньги, сколько у меня есть сбережений и т. д. И стала предлагать открыть корпоративный вклад в одном из банков. Я отказалась, сказав, что держу вклады в своем банке. Таким образом, мошенница, окончательно убедившись, что у меня есть денежные средства, не остановилась на одном предложении и писала мне периодически до 20 декабря 2024 года, посылая картинки с условиями открытия вклада в другом банке. На этих слайдах логотипа банка не было, но мошенница утверждала, что все проходит официально, - рассказывает Евгения.
Всякий раз девушка отказывала. Сначала Анна пыталась выманить деньги у Евгении под предлогом возможности баснословного дохода от «вклада». Когда Евгения сказала, что не верит в эти схемы, Анна, будучи опытным манипулятором, начала давить на жалость. Она сочинила историю о том, что ей угрожают серьезные люди и срочно нужны деньги, а она не может подвести остальных вкладчиков. Анне нужно было 4,5 млн рублей.
Мы спросили у Евгении, почему она просто не заблокировала Анну и не посоветовала ей поискать деньги в другом месте.
- Мы, видимо, действительно были под каким-то гипнозом, когда отдавали свои сбережения, и не понимали, что человек обманывает, - с сожалением говорит Евгения.
«Вымогателями оказались мы»
В итоге, поддавшись на мольбы знакомой, 26 декабря Евгения в отделении банка перевела на счет Анны 4,5 млн рублей. Анна написала расписку, в которой в срок до 31 декабря обязалась вернуть Евгении 6 млн рублей (с теми самыми обещанными процентами).
Но, словно в сказке, часы пробили полночь, а обещанных денег Евгения так и не увидела. Зато увидела в соцсетях свежее видео, которым поделилась Анна, где девушка ездит на купленном за 3 млн «Лексусе».
- На просьбу вернуть деньги она начала придумывать кучу отговорок, кричать, истерить и спустя несколько дней перестала отвечать на звонки, а 12-13 января заблокировала меня во всех соцсетях и мессенджерах, - разводит руками Евгения.
Вместе с супругом Евгения планировала купить жилье. Муж Евгении, находящийся на спецоперации, пока не знает, что денег, которые их семья копила на квартиру, больше нет.
Редакция «Номер один» решила связаться с Анной и узнать, когда девушка планирует вернуть Евгении и другим своим «вкладчикам» деньги и не мучает ли ее совесть, не пугает ли возможная уголовная ответственность за содеянное.
В ответ мы услышали лишь угрозы – Анна пообещала нас засудить за клевету. Угрожает она и обманутым ею девушкам.
- Мошенница и ее подельница запугивают нас, называют вымогателями за то, что мы просим вернуть заработанные честным трудом деньги, - говорит Евгения. - Поскольку Анна хвасталась 71 «вкладчиком», предполагаем, что помимо нас есть еще люди, кто, как и мы, пострадал от этой дамы. Хотелось бы их найти, - говорит Евгения.
Как нам сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, «следователем Следственного управления УМВД России по г. Улан-Удэ расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 34-летней гражданки, подозреваемой в хищении денежных средств у двух гражданок путем обмана и злоупотребления доверием. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по сбору и проверке доказательств по уголовным делам».
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