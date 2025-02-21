В Бурятии ежедневно регистрируются киберпреступления

Только за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 15 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 6 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.

- В общей сложности потерпевшие потеряли 655 800 рублей, из них по г. Улан-Удэ - 417 800 рублей. На обманные уловки попались жители г. Улан-Удэ, Бичурского, Заиграевского, Кабанакого, Прибайкальского, Селенгинского, Северобайкальского, Тарбагатайского районов, - сообщили в МВД Бурятии.

«Сейчас мы перешлем вам код в смс, его нужно продиктовать. Иначе ваша сим-карта будет заблокирована», – такой звонок от якобы оператора мобильной связи получил 24-летний житель Октябрьского района.

Собеседник начал уговаривать продиктовать код, который он получил в СМС. Заявитель, назвав все коды, обнаружил, что вход в личный кабинет портала Госуслуг ему заблокирован.

41-летняя жительница Заиграевского района рассказала, что ей позвонил незнакомец с неизвестного номера и сообщил, что завтра к ней домой придет проверяющий сотрудник и посмотрит работу счетчиков. Для подтверждения работ запросил СМС-код, который женщина продиктовала.

Спустя некоторое время позвонил лжеправоохранитель и сообщил о взломе ее личного кабинета на портале. Далее аферист начал требовать, чтобы она перевела свои деньги на «безопасный счет». Засомневавшись в правдивости его слов, женщина обратилась в полицию.

71-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представившись якобы сотрудником почты, с просьбой получить пришедшее «заказное письмо». Чтобы его получить, мошенник попросил сказать присланные в сообщении цифры. В результате доступ к Госуслугам горожанки оказался заблокирован.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данным преступлениям.

МВД Бурятии напоминает, что мошенники применяют разнообразные схемы обмана, стремясь любыми способами заставить людей перевести деньги на их счета. Никогда не оставляйте на сомнительных сайтах свои личные данные и реквизиты банковских карт! Не сообщайте никому СМС-код! Помните, банки и правоохранительные органы никогда не звонят и не просят назвать код из СМС.

Фото: Номер один