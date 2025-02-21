Происшествия 21.02.2025 в 14:49

В Бурятии ежедневно регистрируются киберпреступления

За прошедшие сутки жители Бурятии потеряли более 600 тысяч рублей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии ежедневно регистрируются киберпреступления

Только за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 15 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 6 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.

- В общей сложности потерпевшие потеряли 655 800 рублей, из них по г. Улан-Удэ - 417 800 рублей. На обманные уловки попались жители г. Улан-Удэ, Бичурского, Заиграевского, Кабанакого, Прибайкальского, Селенгинского, Северобайкальского, Тарбагатайского районов, - сообщили в МВД Бурятии.

«Сейчас мы перешлем вам код в смс, его нужно продиктовать. Иначе ваша сим-карта будет заблокирована», – такой звонок от якобы оператора мобильной связи получил 24-летний житель Октябрьского района.

Собеседник начал уговаривать продиктовать код, который он получил в СМС. Заявитель, назвав все коды, обнаружил, что вход в личный кабинет портала Госуслуг ему заблокирован.

41-летняя жительница Заиграевского района рассказала, что ей позвонил незнакомец с неизвестного номера и сообщил, что завтра к ней домой придет проверяющий сотрудник и посмотрит работу счетчиков. Для подтверждения работ запросил СМС-код, который женщина продиктовала.

Спустя некоторое время позвонил лжеправоохранитель и сообщил о взломе ее личного кабинета на портале. Далее аферист начал требовать, чтобы она перевела свои деньги на «безопасный счет». Засомневавшись в правдивости его слов, женщина обратилась в полицию.

71-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представившись якобы сотрудником почты, с просьбой получить пришедшее «заказное письмо». Чтобы его получить, мошенник попросил сказать присланные в сообщении цифры. В результате доступ к Госуслугам горожанки оказался заблокирован.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данным преступлениям.

МВД Бурятии напоминает, что мошенники применяют разнообразные схемы обмана, стремясь любыми способами заставить людей перевести деньги на их счета. Никогда не оставляйте на сомнительных сайтах свои личные данные и реквизиты банковских карт! Не сообщайте никому СМС-код! Помните, банки и правоохранительные органы никогда не звонят и не просят назвать код из СМС.

 

Фото: Номер один


Теги
мошенники Бурятия

Все новости

В 2025 году в Бурятии введут еще больше жилья, чем запланировано
21.02.2025 в 15:57
Будущий врач Бурятии завоевал титул чемпиона по дзюдо
21.02.2025 в 15:51
В Улан-Удэ пропал еще один ребенок
21.02.2025 в 15:20
В Бурятии вновь пройдет фестиваль камерной музыки PIZZICATO
21.02.2025 в 15:18
Родственникам своей жертвы житель Бурятии выплатит 1,8 млн
21.02.2025 в 15:12
В столице Бурятии появились места для праха тысяч улан-удэнцев
21.02.2025 в 15:12
В Улан-Удэ открылась выставка «Дети Героев», посвящённая Дню защитника Отечества
21.02.2025 в 15:02
В Бурятии ежедневно регистрируются киберпреступления
21.02.2025 в 14:49
Жители Улан-Удэ через суд признали своего родственника умершим
21.02.2025 в 14:35
В Бурятии вновь перенесли открытие ледовой переправы
21.02.2025 в 14:26
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ пропал еще один ребенок
13-летний подросток не вернулся домой 19 февраля
21.02.2025 в 15:20
Родственникам своей жертвы житель Бурятии выплатит 1,8 млн
С мужчиной он расправился с помощью складного ножа
21.02.2025 в 15:12
Пропавшую в Улан-Удэ девушку обнаружили в селе
С ней все в порядке
21.02.2025 в 14:17
Иномарка в Бурятии снесла забор жилого дома
ДТП произошло в Поселье ранним утром
21.02.2025 в 12:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru