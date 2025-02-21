Родственникам своей жертвы житель Бурятии выплатит 1,8 млн

В Бурятии по горячим следам задержали убийцу, который не согласился с мнением потерпевшего во время застолья и хладнокровно убил его складным ножом. Суд приговорил его не только к лишению свободы, но и выплате моральной компенсации супруге убитого.

Судом установлено, что 1 ноября прошлого года мужчина находился в городе Закаменске и пребывал в доме у приятеля в компании других гостей.

- В ходе завязавшегося разговора на тюремную тематику он поссорился с одним из присутствовавших, выхватил из кармана нож и нанес им удар собеседнику в живот, после чего скрылся с места происшествия и по пути выбросил орудие преступления. От полученных ран потерпевший скончался в больнице. После возбуждения уголовного дела фигурант был задержан по «горячим следам». В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего и показал место, куда выбросил орудие преступления, – рассказали в Следкоме республики.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного в пользу супруги пострадавшего взыскана компенсация причиненного преступлением морального вреда в сумме 1,8 млн рублей.

Фото: loon.site