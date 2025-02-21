Происшествия 21.02.2025 в 15:20
В Улан-Удэ пропал еще один ребенок
13-летний подросток не вернулся домой 19 февраля
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ объявлен в розыск еще один школьник. Это 13-летний Виктор Зоркальцев. 19 февраля он ушел из дома и не вернулся.
Был одет: вязанная черная шапка, черная куртка, темные школьные брюки, ботинки черного цвета.
Особые приметы: рост 150 см, волосы светло - русые, глаза зеленые.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 102, +7 (951) 623-91-44, +7 (301) 243-02-02.
Напомним, ранее в Улан-Удэ пропал 12-летний Жаргал Цыденов. Он ушел из дома 18 февраля и не вернулся.
Был одет: вязанная черная шапка, черная куртка, темные школьные брюки, ботинки черного цвета.
Особые приметы: рост 150 см, волосы светло - русые, глаза зеленые.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 102, +7 (951) 623-91-44, +7 (301) 243-02-02.
Напомним, ранее в Улан-Удэ пропал 12-летний Жаргал Цыденов. Он ушел из дома 18 февраля и не вернулся.
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