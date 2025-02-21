Происшествия 21.02.2025 в 16:43

В Бурятии арестовали пару, промышляющую сбытом наркотиков

За содеянное им грозит от 10 до 15 лет
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии арестовали пару, промышляющую сбытом наркотиков

В Северобайкальском районе Бурятии оперативники задержали мужчину и женщину, которые занимались сбытом наркотиков. Для обоих фигурантов 18 февраля суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Органами следствия им вменяются сразу несколько эпизодов по незаконному сбыту наркотических средств и обвинение в предварительном сговоре.

- Данным лицам уже предъявлены обвинения по четырём эпизодам статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Северобайкальского суда.

Добавим, что данная статья предусматривает уголовную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, совершенные в особо крупном размере. Она предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Фото: loon.site

 

 

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