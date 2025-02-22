10 млн заработали мошенники за неделю на жителях Бурятии

В прокуратуре республики опубликовали последние данные о мобильном мошенничестве. Только за одну неделю преступники обманули 50 жителей Бурятии и выманили у них более 10 млн рублей. Общая же сумма ущерба граждан с начала года уже приближается к 46 млн.

Мошенники продолжают обманывать граждан в соцсетях, на интернет-сайтах и часто используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и инвестиционных компаний.

Обманывая граждан, они сообщают, что оформлен кредит, взломан личный кабинет на портале «Госуслуги», истек срок действия сим-карты, требуется замена тепло-водосчетчиков или же предлагают дополнительный заработок на инвестициях.

- Улан-удэнец зарегистрировался в приложении, предназначенном для ведения инвестиционной деятельности. После этого ему в мессенджере поступил звонок от менеджера инвестиционной компании и предложил перечислить на счет 100 долларов, на что потерпевший согласился. Через несколько дней мужчина решил снять заработанные деньги, однако ему сказали, что для этого нужно пополнить банковский счет и включить демонстрацию экрана смартфона, - рассказывают в прокуратуре историю очередного потерпевшего.

Во время демонстрации экрана мошенник удаленно перехватил управление телефоном мужчины и перевел 220 тысяч рублей на неизвестный банковский счет.

Фото: loon.site