Происшествия 22.02.2025 в 15:28

Фура в Улан-Удэ снесла иномарку с детским креслом

К счастью ребенка в машине не оказалось
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Текст: Елена Кокорина
Фура в Улан-Удэ снесла иномарку с детским креслом

Около 15 часов на ул. Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП из-за невнимательности, и, скорее всего, превышении скорости одного из участников движения. Водитель иномарки не глядя вывернула на дорогу и угодила под огромную фуру.

О происшествии сообщил столичный аварийный инспектор Батыр Артыков, подчеркивая, что в легковушке находилось детское кресло, по счастливой случайности оказавшееся пустым.

- Я стоял за ней и смотрю она выезжает туда, откуда летит фура. Начал сигналить, но она, видимо, не услышала. Водитель фуры тоже не среагировал и врезался в нее, - сообщает Артыков.

Аварийный инспектор добавляет, что, выбежав на место происшествия, убедился, что в машине не было ребенка и детское кресло было пустым, но у пожилой женщины, находящейся в иномарке, была кровь на лице. Очевидцы вызвали скорую, также на место ДТП молниеносно приехали МЧС и ГАИ.

- На этом участке дороги просто необходим светофор, потому что это уже далеко не первая авария в этом месте. Столько людей каждый раз тут страдает, - пишет аварийный инспектор.

Очевидцы сообщают, что из-за ДТП на некоторое время в обе стороны встали трамваи, так как побитая иномарка стояла на трамвайных путях. Сейчас машину убрали. Движение восстановлено.

Фото: Номер один

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