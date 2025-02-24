Происшествия 24.02.2025 в 09:00

На пилораме в Бурятии погибла женщина

Ее труп обнаружили при тушении пожара
A- A+
Текст: Елена Кокорина
На пилораме в Бурятии погибла женщина

В минувшее воскресенье, при тушении пожара на недействующей пилораме в Баргузинском районе Бурятии была обнаружена погибшая женщина. Причины пожара, как и смерти потерпевшей, пока не ясны. Их устанавливают дознаватели.

Пожар случился днем 23 февраля в поселке Усть-Баргузин.

- На пульт пожарной охраны поступило сообщение, что огнем охвачена сторожка на территории недействующей пилорамы. На момент прибытия пожарных она была охвачена огнем. Возле входа был обнаружен мужчина 1978 года рождения без сознания. Его эвакуировали и оказали первую помощь. Сейчас он находится в больнице Усть-Баргузина. Также в ходе разбора конструкций и проливки места пожара была обнаружена женщина 1975 года рождения без признаков жизни, - рассказали в ГО и ЧС.

Причины пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России по РБ.

Фото: ГО и ЧС РБ

Теги
пожар погибшая

Все новости

Жительница Бурятии сбежала после смертельного наезда
24.02.2025 в 10:07
«В еде – волосы, в напитке – зубочистка»
24.02.2025 в 09:51
За три дня мошенники заработали на жителях Бурятии 3 млн рублей
24.02.2025 в 09:50
В Улан-Удэ усилят работу транспорта на время Дугжуубы
24.02.2025 в 09:47
В Бурятии показали, каким будет Центр креативных индустрий
24.02.2025 в 09:30
Жителям Улан-Удэ отключат свет, тепло и воду
24.02.2025 в 09:23
Улан-удэнец остался без денег при покупке литья
24.02.2025 в 09:17
В Улан-Удэ полицейская машина протаранила припаркованные авто
24.02.2025 в 09:10
На пилораме в Бурятии погибла женщина
24.02.2025 в 09:00
Права пассажиров поездов дальнего следования
24.02.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Жительница Бурятии сбежала после смертельного наезда
Попавший под колеса 20-летний парень погиб на месте
24.02.2025 в 10:07
За три дня мошенники заработали на жителях Бурятии 3 млн рублей
Основной контингент обманутых – люди от 45 до 65 лет
24.02.2025 в 09:50
Улан-удэнец остался без денег при покупке литья
Продавец в интернете оказался мошенником
24.02.2025 в 09:17
В Улан-Удэ полицейская машина протаранила припаркованные авто
В аварии пострадали три стоящих во дворе дома автомобиля
24.02.2025 в 09:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru