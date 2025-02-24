На пилораме в Бурятии погибла женщина

В минувшее воскресенье, при тушении пожара на недействующей пилораме в Баргузинском районе Бурятии была обнаружена погибшая женщина. Причины пожара, как и смерти потерпевшей, пока не ясны. Их устанавливают дознаватели.

Пожар случился днем 23 февраля в поселке Усть-Баргузин.

- На пульт пожарной охраны поступило сообщение, что огнем охвачена сторожка на территории недействующей пилорамы. На момент прибытия пожарных она была охвачена огнем. Возле входа был обнаружен мужчина 1978 года рождения без сознания. Его эвакуировали и оказали первую помощь. Сейчас он находится в больнице Усть-Баргузина. Также в ходе разбора конструкций и проливки места пожара была обнаружена женщина 1975 года рождения без признаков жизни, - рассказали в ГО и ЧС.

Причины пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России по РБ.

Фото: ГО и ЧС РБ