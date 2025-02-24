В Улан-Удэ полицейская машина протаранила припаркованные авто

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Авария случилась сегодня ночью на улице. Корабельная.«По предварительной информации, сотрудник патрульно-постовой службы, ехавший по маршруту патрулирования на служебном транспорте, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, спровоцировав столкновение еще с двумя автомобилями. В результате ДТП механические повреждения получили три автомобиля, припаркованные во дворе многоквартирного дома, пострадавших нет. Полицейские освидетельствованы, состояние опьянения не установлено», - рассказали в МВД Бурятии.По факту ДТП будет назначена служебная проверка.