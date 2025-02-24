Происшествия 24.02.2025 в 09:10
В Улан-Удэ полицейская машина протаранила припаркованные авто
В аварии пострадали три стоящих во дворе дома автомобиля
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Авария случилась сегодня ночью на улице. Корабельная.
«По предварительной информации, сотрудник патрульно-постовой службы, ехавший по маршруту патрулирования на служебном транспорте, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, спровоцировав столкновение еще с двумя автомобилями. В результате ДТП механические повреждения получили три автомобиля, припаркованные во дворе многоквартирного дома, пострадавших нет. Полицейские освидетельствованы, состояние опьянения не установлено», - рассказали в МВД Бурятии.
По факту ДТП будет назначена служебная проверка.
«По предварительной информации, сотрудник патрульно-постовой службы, ехавший по маршруту патрулирования на служебном транспорте, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, спровоцировав столкновение еще с двумя автомобилями. В результате ДТП механические повреждения получили три автомобиля, припаркованные во дворе многоквартирного дома, пострадавших нет. Полицейские освидетельствованы, состояние опьянения не установлено», - рассказали в МВД Бурятии.
По факту ДТП будет назначена служебная проверка.
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