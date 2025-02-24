Улан-удэнец остался без денег при покупке литья

43-летний житель Улан-Удэ наткнулся на мошенников при покупке литых дисков для своей машины. Как итог – остался и без литья, и без денег.

Подробностями истории поделились в полиции республики.

- Житель Октябрьского района решил купить литые диски, и, найдя товар на сайте интернет-магазина, связался с продавцом в мессенджере. Неизвестный скинул ему трек-номер для получения заказа в транспортной компании, а также счет для оплаты. Не задумываясь, потерпевший перевел 23 тысячи рублей, - рассказывают полицейские.

К сожалению обманутого покупателя, после оплаты переписка сразу же удалилась. Так мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился к правоохранителям.

Фото: loon.site