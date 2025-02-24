Происшествия 24.02.2025 в 09:50

За три дня мошенники заработали на жителях Бурятии 3 млн рублей

Основной контингент обманутых – люди от 45 до 65 лет
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Текст: Елена Кокорина
За три дня мошенники заработали на жителях Бурятии 3 млн рублей

В полиции республики опубликовали последние данные о мобильном мошенничестве. Только за три последних дня преступники обманули жителей Бурятии почти на 3 млн рублей. Две трети финансовых потерь пришлась на улан-удэнцев.

Также на обманные уловки попались жители Джидинского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Курумканского, Кяхтинского, Муйского, Селенгинского, Северобайкальского районов. Подавляющее большинство потерпевших – жители региона в возрасте от 45 до 65 лет.

Всего за три дня в Бурятии зарегистрировано 36 преступлений, которые совершены с использованием IT-технологий. Четыре из них – взломы Госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.

- 63-летний улан-удэнец стал жертвой мошенников при помощи старого абонентского номера, которым он перестал пользоваться более четырех лет назад. Его долг перед микрофинансовой организацией составил 27 тысяч рублей. Еще один 49-летний горожанин в сети обнаружил рекламу инвестиционной компании с предложением пассивного заработка и на сайте компании оставил телефон для обратной связи. Тут же с ним связался лже-консультант компании, обманом выманивший у него 220 тысяч рублей, - приводят примеры некоторых случаев в полиции республики.

Полицейские призывают граждан покупать товары только на официальных интернет-площадках.

- При смене сим-карты мобильного телефона открепляйте старый номер от портала Госуслуг, онлайн-банка, других мобильных приложений, содержащих ваши персональные данные. Не стоит верить малознакомым людям, которые обещают большую доходность в короткие сроки – это мошенники, - предупреждают в полиции.

Фото: loon.site

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