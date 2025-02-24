Происшествия 24.02.2025 в 10:12

В Бурятии дети стали причиной отравления двух мужчин

Они надышались дымом от пожара, который устроили малыши
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии дети стали причиной отравления двух мужчин

Из-за детской шалости двое мужчин пострадали на пожаре в Заиграевском районе Бурятии. В результате возгорания они надышались во сне продуктами горения и получили отравление.

Минувшей ночью на пульт пожарной части поступило сообщение, что в поселке Татарский Ключ огонь охватил жилой дом. Внутри находились дети. К месту вызова был направлен личный состав 17-го Заиграевского отряда ГПС.

- На момент прибытия пожарных было установлено, что очаг возгорания находился в детской комнате. Внутри дома было сильное задымление. Пожар потушили за 27 минут, но в результате возгорания двое мужчин 1980 и 1989 года рождения получили отравление продуктами горения. Трое детей не пострадали: вместе со взрослыми они самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость с огнём, - рассказали в ГО и ЧС республики.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает родителям, что с детьми необходимо проводить профилактические беседы о правилах пожарной безопасности.

- Объясните детям, что игры со спичками, зажигалками и пиротехникой могут привести к серьёзному пожару, вследствие которого ребёнок может пострадать, - добавили в ведомстве.

Фото: ГО ЧС РБ

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пожар отравление дети

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