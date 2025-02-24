Происшествия 24.02.2025 в 10:53

Пожилой житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч, поверив в басни об иноагентах

От дальнейших потерь мужчину уберег его сын
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Текст: Андрей Константинов
Пожилой житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч, поверив в басни об иноагентах
Фото: freepik.com
22 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 70-летний горожанин. Он рассказал, что двумя днями ранее лишился 600 тысяч рублей, поверив в легенды аферистов.

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина в мессенджере получил сообщение от якобы своего руководителя. Тот поинтересовался, не связывался ли с ним сотрудник ФСБ, который проводит проверку в связи с утечкой личных данных персонала. После пенсионеру направили документ, где было сказано, что работники организации, в которой он трудится, сотрудничают с иноагентами и причастны к финансированию террористических формирований.

Далее с горожанином связались лже-следователь и псевдо-работник Росфинмониторинга. Они сообщили, что от его имени осуществляются переводы иноагентам и подана заявка на кредит на 800 тысяч рублей. Чтобы аннулировать эту заявку, аферисты рекомендовали подать её самому.

В этот же день мужчина отправился в отделение банка, где попытался оформить займ под предлогом покупки автомобиля, но ему отказали. Кредит на сумму 600 тысяч рублей был одобрен ему на следующий день в другом финансовом учреждении. Деньги он получил наличными и, установив по указанию интернет-преступников приложение бесконтактной оплаты, через банкомат перевёл их на «безопасный счёт».

После проведения операции лже-специалист Росфинмониторинга сообщил об ещё одной направленной мошенниками заявке на кредит — на 500 тысяч рублей. Он потребовал от пенсионера аналогичных действий, но тот ответил, что не сможет найти такую сумму оперативно, и стороны договорились «продолжить сотрудничество» после выходных.

22 февраля горожанин рассказал о произошедшем сыну. Тот сразу распознал обман и предупредил об этом отца.
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