Пожилой житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч, поверив в басни об иноагентах

22 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 70-летний горожанин. Он рассказал, что двумя днями ранее лишился 600 тысяч рублей, поверив в легенды аферистов.Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина в мессенджере получил сообщение от якобы своего руководителя. Тот поинтересовался, не связывался ли с ним сотрудник ФСБ, который проводит проверку в связи с утечкой личных данных персонала. После пенсионеру направили документ, где было сказано, что работники организации, в которой он трудится, сотрудничают с иноагентами и причастны к финансированию террористических формирований.Далее с горожанином связались лже-следователь и псевдо-работник Росфинмониторинга. Они сообщили, что от его имени осуществляются переводы иноагентам и подана заявка на кредит на 800 тысяч рублей. Чтобы аннулировать эту заявку, аферисты рекомендовали подать её самому.В этот же день мужчина отправился в отделение банка, где попытался оформить займ под предлогом покупки автомобиля, но ему отказали. Кредит на сумму 600 тысяч рублей был одобрен ему на следующий день в другом финансовом учреждении. Деньги он получил наличными и, установив по указанию интернет-преступников приложение бесконтактной оплаты, через банкомат перевёл их на «безопасный счёт».После проведения операции лже-специалист Росфинмониторинга сообщил об ещё одной направленной мошенниками заявке на кредит — на 500 тысяч рублей. Он потребовал от пенсионера аналогичных действий, но тот ответил, что не сможет найти такую сумму оперативно, и стороны договорились «продолжить сотрудничество» после выходных.22 февраля горожанин рассказал о произошедшем сыну. Тот сразу распознал обман и предупредил об этом отца.