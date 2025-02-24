Утром в Улан-Удэ внедорожник сбил пешехода

Очередной наезд на пешехода зафиксировали дорожные камеры в районе улицы Терешковой. Мужчина был сбит внедорожником на пешеходном переходе у остановки «Республиканская больница».

Происшествие произошло ранним утром, в 8 ч 12 минут. Как следует из видео, предоставленного Комитетом по транспорту, водитель внедорожника пересекал пешеходный переход уже на желтый сигнал светофора и проигнорировал пешехода, который пересекал проезжую часть на свой зеленый. Касательные движения автомобиля сбили мужчину с ног, и водитель остановился.

О степени повреждений, который получил пострадавший пока не сообщается.

Напомним, сегодняшней ночью водитель без прав насмерть сбила 20-летнего парня и скрылась с места происшествия. Нарушительницу уже задержали сотрудники полиции.

Фото: скриншот видео Комитета по транспорту