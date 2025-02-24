Происшествия 24.02.2025 в 12:10

В Улан-Удэ парень шантажировал девушку фотографиями

Теперь молодому человеку предстоит отвечать по уголовной статье
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ парень шантажировал девушку фотографиями
Фото: freepik.com
В полицию Улан-Удэ с заявлением о вымогательстве обратилась 20-летняя горожанка. Девушка рассказала, что неизвестный молодой человек потребовал 15 тысяч рублей за нераспространение её личных фото. Она пояснила, что действительно отправляла фото, но другому парню, с которым познакомилась в боте для знакомств в мессенджере и общалась на протяжении пары месяцев.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний знакомый потерпевшей, с которым она общалась в соцсети.

Парень пояснил, что на шантаж он пошел ради денег, которые были нужны ему на ремонт автомобиля. Он создал фейковый аккаунт и под видом анонима написал девушке, с которой обращался, потребовав 15 тысяч рублей за нераспространение её личных фото.

Девушка ответила, что у нее есть только чуть более 7 тысяч рублей. Тогда вымогатель отправил ей номер мобильного банка своего родственника. После поступления денег злоумышленник удалил фейковый аккаунт.

«Подозреваемый не судим, нигде не работает. Он уже вернул знакомой похищенные деньги. За вымогательство в отношении него возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

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