Происшествия 24.02.2025 в 17:53

В Бурятии мать осудили за смерть ребенка от парацетамола

Женщина значительно превысила рекомендуемою детям дозировку
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии мать осудили за смерть ребенка от парацетамола
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд вынес приговор в отношении жительницы Мухоршибирского района, чей ребенок умер из-за передозировки парацетамолом.

Напомним, резонансный случай произошел в марте прошлого года. Тогда девочка в возрасте 2 года 9 месяцев поступила в Мухоршибирскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии, причиной которого стала передозировка парацетамола. При максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку с ОРВИ несколько дней давали 200 мг/кг. Из-за этого его печень практически полностью разрушилась.

Из ЦРБ малышку экстренно доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, а оттуда специальным бортом санавиации перевезли в Москву в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. Там готовилась операция по пересадке печени. Поскольку ни отец, ни мать ребенка в качестве доноров не подошли, им готова была выступить тетя девочки.

Однако спасти малышку не успели – она умерла в московской клинике. Согласно последующему заключению комиссии судебно-медицинских экспертов, смерть ребенка наступила вследствие отравления лекарственным средством, осложнившегося возникшим токсическим заболеванием печени, в результате превышения максимальных суточных и разовых доз принимаемого вещества с нарушением интервала времени между приемами, допущенных ее матерью. После этого в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, по итогам рассмотрения дела женщину признали виновной. Она приговорена к полутора годам ограничения свободы.
Теги
несчастный случай лекарства

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