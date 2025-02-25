Курение привело жителя Бурятии к получению ожогов

В Баргузинском районе Бурятии вчера вечером произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Пострадавший 50-летний мужчина сумел выбраться из горящего дома самостоятельно до прибытия пожарных, но получил сильные ожоги.

Возгорание случилось в жилом доме в поселке Усть-Баргузин.

- На момент прибытия пожарных тлели матрас на кровати и пол в спальне одной из квартир двухквартирного жилого дома. Возгорание было потушено на общей площади 6 кв.м. В результате пожара ожоги 2 степени тела получил 50-летний мужчина. Он успел самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных, - рассказали в ГО и ЧС республики.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Фото: loon.site