Происшествия 25.02.2025 в 10:20
В Бурятии водитель «Черри» оказался в больнице после ДТП
Не имеющий прав мужчина врезался в столб
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось ранним утром в селе Унэгэтэй Заиграевского района. Там на улице Центральной 34-летний мужчина за рулем «Черри Тиго Про» не справился с управлением и врезался в электроопору.
Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии водитель получил травмы, его пришлось госпитализировать. При этом водительских прав у мужчины не было.
Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии водитель получил травмы, его пришлось госпитализировать. При этом водительских прав у мужчины не было.
ТегиДТП