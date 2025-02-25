В Бурятии водитель «Черри» оказался в больнице после ДТП

ДТП случилось ранним утром в селе Унэгэтэй Заиграевского района. Там на улице Центральной 34-летний мужчина за рулем «Черри Тиго Про» не справился с управлением и врезался в электроопору.Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии водитель получил травмы, его пришлось госпитализировать. При этом водительских прав у мужчины не было.