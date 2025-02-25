Происшествия 25.02.2025 в 10:48

В Улан-Удэ воровка устроила скандал в магазине

Женщина, не расплатившись, хотела уйти с продуктами на 7 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ воровка устроила скандал в магазине
Фото: Росгвардия Бурятии
Сигнал тревоги поступил вчера днем во вневедомственную охрану с одного из супермаркетов в центре Улан-Удэ. Прибывшей группе задержания работники магазина указали на женщину, которая пыталась вынести разложенные по пакетам продукты, не заплатив за них. Когда охрана решила остановить горожанку, та устроила скандал.

«Росгвардейцы задержали женщину и доставили ее в полицию для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что 38-летняя улан-удэнка была неоднократно судима, в том числе за кражи и разбой. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Похищенные товары стоимостью более 7 тысяч рублей вернули в магазин.
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кража

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