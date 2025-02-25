В Улан-Удэ воровка устроила скандал в магазине

Сигнал тревоги поступил вчера днем во вневедомственную охрану с одного из супермаркетов в центре Улан-Удэ. Прибывшей группе задержания работники магазина указали на женщину, которая пыталась вынести разложенные по пакетам продукты, не заплатив за них. Когда охрана решила остановить горожанку, та устроила скандал.«Росгвардейцы задержали женщину и доставили ее в полицию для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что 38-летняя улан-удэнка была неоднократно судима, в том числе за кражи и разбой. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Похищенные товары стоимостью более 7 тысяч рублей вернули в магазин.