Происшествия 25.02.2025 в 12:18

Молодой житель Бурятии круто погулял за счет хвастливой золотодобытчицы

Парень украл у женщины 320 тысяч, успев потратить большую часть из них
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Текст: Андрей Константинов
Молодой житель Бурятии круто погулял за счет хвастливой золотодобытчицы
Фото: freepik.com
В полицию Северобайкальска с заявлением о краже обратилась 54-летняя работница золотодобывающей организации. У женщины похитили более 320 тысяч рублей с банковского счета. При этом никаких СМС-кодов она никому не передавала и не теряла банковскую карту.

Полицейские приступили к оперативным мероприятиям и выяснили, что женщина несколько дней назад распивала спиртное у знакомого в компании с 20-летним соседом. В ходе застолья она неоднократно рассказывала собутыльникам о хорошей зарплате и даже показывала в приложении банка на телефоне хранившуюся на банковском счете сумму.

Опьянев, женщина перестала следить за своим гаджетом, чем и воспользовался молодой человек. Он сбросил пароль для входа в личный кабинет банковского приложения и перевел 117 тысяч рублей на счет брата. Затем привязал карту женщины к личному кабинету на своем телефоне и за ночь перевел и потратил с карты более 200 тысяч рублей.

«Молодой человек задержан. Он рассказал, что похищенные деньги потратил на развлечения и алкоголь. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
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