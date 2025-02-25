Вахтовик из Бурятии лишился почти миллиона, думая, что помогает спецслужбам

В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний горожанин, работающий вахтовым методом. Как рассказали в МВД Бурятии, в декабре 2024 года, когда мужчина находился в отдаленной местности на вахте, с ним связалась бывший работодатель и сообщила о проверке, проводимой спецслужбами в связи с утечкой личных данных сотрудников.После с вахтовиком связался лже-сотрудник ФСБ и сообщил о крупном кредите, оформленном на имя мужчины с использованием похищенных персональных данных. Звонивший сообщил, что сотрудники спецслужб и службы финансового мониторинга приостановили операцию, но теперь гражданин должен помочь поймать мошенников.Далее к схеме подключились лже-сотрудники Росфинмониторинга, которые убедили гражданина «исчерпать кредитные лимиты», взяв займы на общую сумму более 850 тысяч рублей.Получив кредиты, мужчина снял деньги и по указанию интернет-преступников установил приложение бесконтактной оплаты. Перед переводом средств мошенники для отвлечения внимания попросили вахтовика продиктовать номера всех купюр и подтвердили, что деньги не фальшивые. Затем он перевел деньги на «безопасную сейфовую ячейку».Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, только когда банк начал присылать напоминания о необходимости оплаты кредитов.