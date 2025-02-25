Происшествия 25.02.2025 в 15:41

В Бурятии пьяный водитель лишился автомобиля

Также мужчина получил год принудительных работ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель лишился автомобиля
Фото: архив «Номер один»
Гусиноозерский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2024 года мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. За это его посадили под арест и лишили водительских прав.

«Не сделав должных выводов, спустя непродолжительное время мужчина вновь сел за руль после употребления спиртного и был задержан сотрудниками ГИБДД. Освидетельствование показало, что он был пьян», - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Автомобиль осужденного, на котором он ехал пьяным, конфискован в доход государства.
Теги
пьяные водители

Все новости

Схватил за голову и бил затылком о мерзлую землю
25.02.2025 в 16:40
10-летнюю девочку, погибшую под Новосибирском, до смерти запоили водой
25.02.2025 в 16:14
Страсть к сладостям довела улан-удэнца до несладкой жизни
25.02.2025 в 15:58
В Бурятии пьяный водитель лишился автомобиля
25.02.2025 в 15:41
Жителей Улан-Удэ просят не душить деревья
25.02.2025 в 15:12
Школьников Бурятии приглашают поехать Международный детский саммит
25.02.2025 в 14:47
Вахтовик из Бурятии лишился почти миллиона, думая, что помогает спецслужбам
25.02.2025 в 14:36
В Улан-Удэ презентуют фильм про арестованную тетю
25.02.2025 в 14:35
В Улан-Удэ начал работу международный бизнес-форум «Дух Байкала»
25.02.2025 в 14:28
Разработка проекта метро в Улан-Баторе вышла на финишную прямую
25.02.2025 в 14:04
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Схватил за голову и бил затылком о мерзлую землю
В Бурятии будут судить убийцу женщины
25.02.2025 в 16:40
10-летнюю девочку, погибшую под Новосибирском, до смерти запоили водой
Школьница оказалось жертвой страшных ритуалов, организованных сектантами
25.02.2025 в 16:14
Страсть к сладостям довела улан-удэнца до несладкой жизни
За кражу конфет он снова попадет за решетку
25.02.2025 в 15:58
Вахтовик из Бурятии лишился почти миллиона, думая, что помогает спецслужбам
Все деньги мужчина взял в кредит
25.02.2025 в 14:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru