В Бурятии пьяный водитель лишился автомобиля

Гусиноозерский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2024 года мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. За это его посадили под арест и лишили водительских прав.«Не сделав должных выводов, спустя непродолжительное время мужчина вновь сел за руль после употребления спиртного и был задержан сотрудниками ГИБДД. Освидетельствование показало, что он был пьян», - рассказали в надзорном ведомстве.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Автомобиль осужденного, на котором он ехал пьяным, конфискован в доход государства.