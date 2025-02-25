Происшествия 25.02.2025 в 15:58

Страсть к сладостям довела улан-удэнца до несладкой жизни

За кражу конфет он снова попадет за решетку
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Текст: Елена Кокорина
Страсть к сладостям довела улан-удэнца до несладкой жизни

Накануне в Улан-Удэ произошло сладкое преступление, фигурант которого, скорее всего, вновь загремит за решетку. Добычей вора-рецидивиста стали несколько коробок дорогих конфет и шоколадная паста, которые он, увы, так и не успел попробовать.

В отделение полиции обратилась администратор популярной сети продуктовых магазинов и рассказала, что неизвестный мужчина попытался украсть сладости на общую сумму около 4 тысяч рублей.

- Вором оказался 33-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Октябрьского района. Он рассказал полицейским, что прошелся по магазину и сложил в тележку шесть упаковок дорогостоящих шоколадных конфет и две банки шоколадной пасты. Выбрав желаемые товары, он упаковал их в черный пакет и оставил в тележке. Позже он остановился у полок с овощами и выбрал вилок капусты, с которым отправился на кассу, оставив тележку со сладостями в овощном отделе, - рассказывают в полиции.

На кассе выяснилось, что для приобретения капусты у него недостаточно денег. Тогда он отнес вилок на место, вернулся к оставленной тележке и забрал пакет со сладостями. Однако дальше хитроумный план работать перестал, потому что миновать кассу и охрану магазина ему не удалось. Воришка был задержан службой безопасности и передан полиции.

В полиции отмечают, что ранее мужчина уже промышлял кражами сладостей. Несмотря на то, что все улики он съедал, от уголовного дела это его не спасало. Этот раз тоже не стал исключением.

Фото: loon.site

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кража конфеты

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