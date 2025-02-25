Происшествия 25.02.2025 в 16:14
10-летнюю девочку, погибшую под Новосибирском, до смерти запоили водой
Школьница оказалось жертвой страшных ритуалов, организованных сектантами
Текст: КП-Новосибирск
В деле о погибшей от рук сектантов школьницы под Новосибирском появилась экспертиза, теперь понятно, от чего умерла девочка. Как сообщает КП-Новосибирск, ЧП случилось в июне прошлого года: в Новосибирском районе умерла 10-летняя девочка. Смерть настигла дома, где, казалось, нет никаких опасней. А в соцсетях появился пост: «Желающие оказать финансовую помощь маме могут по номеру телефона…».
Мама девочки тогда высказала версию журналистам, что ребенок объелся конфет:
- У нее была рвота, понос. Мы думаем, что она съела много конфет на голодный желудок, судя по тому, что ее рвало...
Когда ребенку было плохо, вызывали скорую. Но в реанимации школьница умерла.
А вскоре выяснилось: истинная причина смерти не конфеты, а криминальная. И мама девочки знала тех, кто замешан в гибели дочки. Покрывала?
- С 14 по 17 июня двое жителей Новосибирского района области по просьбе матери осуществляли присмотр за ребенком. В этот период супруги систематически причиняли девочке физические и психические страдания, наносили побои, - объявил тогда Следком.
Эти самые двое взрослых – супруги, знакомые матери. Сама она была в отъезде, а ребенка доверила этой чете. С ней она сдружились на фоне убеждений, соседи называли их сектантами. И даже приютила в своём доме.
- Я их видел несколько раз. Появились непонятно откуда месяца два назад: муж, жена и дочка уже взросленькая. Мне сразу не понравились, одеты в какие-то непонятные балахоны какие-то. Дочка их — девчонка молодая, а юбка — в пол, вся закрытая. Странно выглядели, — рассказывал местный житель.
Следком сразу выяснил, что именно эта пара была с 10-летней девочкой, но вот причину смерти узнать не удавалось. Требовалась сложная экспертиза, чтобы определить ее точно. Спустя более, чем полгода первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Антон Бадулин озвучил выводы специалистов.
- Смерть девочки наступила от действий этой семейные пары, у которой она оставалась на попечении, под присмотром, - рассказал Бадулин и добавил: - Первый раз сталкиваюсь с такой причиной смерти - водная интоксикация. То есть отравление водой. В течение длительного времени девочку заставляли пить большое количество воды в целях каких-то ритуальных действий, связанных с ее воспитанием.
Садизм взрослых потрясает. Как ранее рассказывал КП-Новосибирск источник, «няньки» по какой-то причине решили, что девочку надо спасать от дьявола, что она одержима. Ребенка морили голодом, поили только водой и молоком, били крапивой, выгоняя из нее якобы бесов. Говорят, в деле даже есть видео, которое они снимали во время ритуалов.
При этом, поклонение неким безумным идолам разделяла и мать школьницы. Действия самой родительницы не подпадают под уголовный закон. А вот мучители – под стражей. Скоро закончится расследование, и делом займется суд.
Мама девочки тогда высказала версию журналистам, что ребенок объелся конфет:
- У нее была рвота, понос. Мы думаем, что она съела много конфет на голодный желудок, судя по тому, что ее рвало...
Когда ребенку было плохо, вызывали скорую. Но в реанимации школьница умерла.
А вскоре выяснилось: истинная причина смерти не конфеты, а криминальная. И мама девочки знала тех, кто замешан в гибели дочки. Покрывала?
- С 14 по 17 июня двое жителей Новосибирского района области по просьбе матери осуществляли присмотр за ребенком. В этот период супруги систематически причиняли девочке физические и психические страдания, наносили побои, - объявил тогда Следком.
Эти самые двое взрослых – супруги, знакомые матери. Сама она была в отъезде, а ребенка доверила этой чете. С ней она сдружились на фоне убеждений, соседи называли их сектантами. И даже приютила в своём доме.
- Я их видел несколько раз. Появились непонятно откуда месяца два назад: муж, жена и дочка уже взросленькая. Мне сразу не понравились, одеты в какие-то непонятные балахоны какие-то. Дочка их — девчонка молодая, а юбка — в пол, вся закрытая. Странно выглядели, — рассказывал местный житель.
Следком сразу выяснил, что именно эта пара была с 10-летней девочкой, но вот причину смерти узнать не удавалось. Требовалась сложная экспертиза, чтобы определить ее точно. Спустя более, чем полгода первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Антон Бадулин озвучил выводы специалистов.
- Смерть девочки наступила от действий этой семейные пары, у которой она оставалась на попечении, под присмотром, - рассказал Бадулин и добавил: - Первый раз сталкиваюсь с такой причиной смерти - водная интоксикация. То есть отравление водой. В течение длительного времени девочку заставляли пить большое количество воды в целях каких-то ритуальных действий, связанных с ее воспитанием.
Садизм взрослых потрясает. Как ранее рассказывал КП-Новосибирск источник, «няньки» по какой-то причине решили, что девочку надо спасать от дьявола, что она одержима. Ребенка морили голодом, поили только водой и молоком, били крапивой, выгоняя из нее якобы бесов. Говорят, в деле даже есть видео, которое они снимали во время ритуалов.
При этом, поклонение неким безумным идолам разделяла и мать школьницы. Действия самой родительницы не подпадают под уголовный закон. А вот мучители – под стражей. Скоро закончится расследование, и делом займется суд.