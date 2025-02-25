Происшествия 25.02.2025 в 16:40

Схватил за голову и бил затылком о мерзлую землю

В Бурятии будут судить убийцу женщины
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Текст: Андрей Константинов
Схватил за голову и бил затылком о мерзлую землю
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 7 декабря 2024 года. В тот день в ДНТ «Пригородное» обвиняемый с сожительницей употреблял спиртное у соседа. Вечером по пути домой между гражданскими супругами вспыхнула ссора, инициатором которой стал ревнивый сожитель. В ходе конфликта он повалил спутницу на землю, схватил руками за голову и с силой несколько раз ударил затылком о мерзлую землю.

Женщина потеряла сознание. Злоумышленник на санках привез ее домой, уложил на диван и только на следующее утро вызвал медиков. Пострадавшую госпитализировали, но спустя некоторое время она умерла в больнице от полученных травм.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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