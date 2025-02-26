В Улан-Удэ водитель насадил автомобиль на колонку

ДТП случилось сегодня на улице Саянская в Улан-Удэ. Там в районе дома №12 водитель автомобиля не справился с управлением и сбил водоколонку. Бригада МУП «Водоканал» оперативно выехала на место происшествия и устранила течь.





«Уважаемые жители! Просим вас быть более внимательными и осторожными на дорогах и беречь городское имущество. Это помогает поддерживать порядок и комфорт в нашем городе», - обратилось к горожанам руководство МУП «Водоканал».Фото: МУП «Водоканал»