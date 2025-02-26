Происшествия 26.02.2025 в 09:39

В Улан-Удэ водитель насадил автомобиль на колонку

На место пришлось вызывать бригаду «Водоканала»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водитель насадил автомобиль на колонку
ДТП случилось сегодня на улице Саянская в Улан-Удэ. Там в районе дома №12 водитель автомобиля не справился с управлением и сбил водоколонку. Бригада МУП «Водоканал» оперативно выехала на место происшествия и устранила течь.


«Уважаемые жители! Просим вас быть более внимательными и осторожными на дорогах и беречь городское имущество. Это помогает поддерживать порядок и комфорт в нашем городе», - обратилось к горожанам руководство МУП «Водоканал».

Фото: МУП «Водоканал»
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии сельчанин обворовал уснувшую собутыльницу
26.02.2025 в 10:53
На жилье детей-сирот в Бурятии выделили полмиллиарда рублей
26.02.2025 в 10:42
Уроженцу Бурятии присвоили звание Героя России посмертно
26.02.2025 в 10:23
В Бурятии водитель погиб в перевернувшемся автомобиле
26.02.2025 в 10:11
Ветераны ВОВ Бурятии получат региональную выплату ко Дню Победы
26.02.2025 в 10:09
Мать в Бурятии схлопотала уголовное дело выгораживая дочь
26.02.2025 в 10:01
Бабушка-Бэтмен
26.02.2025 в 09:52
С жителей Бурятии взыскали более 6,6 миллиардов рублей
26.02.2025 в 09:43
В Улан-Удэ водитель насадил автомобиль на колонку
26.02.2025 в 09:39
Монголия ищет альтернативные варианты поставок нефти
26.02.2025 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
В Бурятии сельчанин обворовал уснувшую собутыльницу
Женщина не сразу обратилась в полицию – после кражи она пила еще два дня
26.02.2025 в 10:53
В Бурятии водитель погиб в перевернувшемся автомобиле
Авария произошла вчера днем в Еравнинском районе
26.02.2025 в 10:11
Схватил за голову и бил затылком о мерзлую землю
В Бурятии будут судить убийцу женщины
25.02.2025 в 16:40
10-летнюю девочку, погибшую под Новосибирском, до смерти запоили водой
Школьница оказалось жертвой страшных ритуалов, организованных сектантами
25.02.2025 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru