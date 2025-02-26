В Бурятии водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

Две схожие аварии произошли за минувшие сутки на дорогах Бурятии. В одной из них погиб водитель, в другой – пострадал пассажир.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первое ДТП случилось вчера ранним утром в Кяхтинском районе. Там 22-летний водитель «Тойоты Короны», ехавший по трассе Мухоршибирь - Бичура – Кяхта, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии травмы получил 22-летний пассажир иномарки, его госпитализировали. Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель «Короны» был пьян и не имел прав.Вторая авария произошла днем в Еравнинском районе. Там на трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита перевернулся «Фольцваген Поло». 52-летний водитель машины погиб на месте.