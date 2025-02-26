В Бурятии сельчанин обворовал уснувшую собутыльницу

В полицию Мухоршибирского района с заявлением о краже из дома обратилась 47-летняя жительница поселка Саган-Нур. У сельчанки похитили бензопилу, триммер и телефон. Ущерб составил около 23 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, ранее потерпевшая со своим знакомым распивала спиртное, после чего уснула. Проснувшись, она обнаружила отсутствие собутыльника и своего имущества. Женщина обратилась в полицию только через два дня после случившегося, так как все это время продолжала пить.«По подозрению в краже сотрудниками уголовного розыска задержан 38-летний ранее судимый местный житель, с которым сельчанка распивала спиртное. Как выяснилось, триммер и бензопилу мужчина успел сбыть случайному прохожему. Сейчас сотрудники полиции выясняют личность покупателя. Телефон у мужчины изъят и возвращен владелице», - сообщили в МВД.