Происшествия 26.02.2025 в 10:53
В Бурятии сельчанин обворовал уснувшую собутыльницу
Женщина не сразу обратилась в полицию – после кражи она пила еще два дня
Текст: Андрей Константинов
В полицию Мухоршибирского района с заявлением о краже из дома обратилась 47-летняя жительница поселка Саган-Нур. У сельчанки похитили бензопилу, триммер и телефон. Ущерб составил около 23 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД Бурятии, ранее потерпевшая со своим знакомым распивала спиртное, после чего уснула. Проснувшись, она обнаружила отсутствие собутыльника и своего имущества. Женщина обратилась в полицию только через два дня после случившегося, так как все это время продолжала пить.
«По подозрению в краже сотрудниками уголовного розыска задержан 38-летний ранее судимый местный житель, с которым сельчанка распивала спиртное. Как выяснилось, триммер и бензопилу мужчина успел сбыть случайному прохожему. Сейчас сотрудники полиции выясняют личность покупателя. Телефон у мужчины изъят и возвращен владелице», - сообщили в МВД.
Как рассказали в МВД Бурятии, ранее потерпевшая со своим знакомым распивала спиртное, после чего уснула. Проснувшись, она обнаружила отсутствие собутыльника и своего имущества. Женщина обратилась в полицию только через два дня после случившегося, так как все это время продолжала пить.
«По подозрению в краже сотрудниками уголовного розыска задержан 38-летний ранее судимый местный житель, с которым сельчанка распивала спиртное. Как выяснилось, триммер и бензопилу мужчина успел сбыть случайному прохожему. Сейчас сотрудники полиции выясняют личность покупателя. Телефон у мужчины изъят и возвращен владелице», - сообщили в МВД.
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