Происшествия 26.02.2025 в 11:47
«Мама была в синяках»
Женщину, силой выгнавшую пенсионерку с детской площадки, не наказали
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске полиция поставила точку в деле 83-летней пенсионерки, которую женщина силой выгнала с детской площадки. Как сообщает КП-Новосибирск, полная брюнетка сначала вышвырнула пакет Ларисы Ивановны из деревянного домика, а когда бабушка с трудом подняла его, толкнула ее. Пожилая сибирячка упала, ударилась головой о конструкцию. Все это попало на камеры видеонаблюдения: от этих кадров сын пенсионерки был в ужасе.
- Моя мама весной 2024 года перенесла инсульт. За две недели до случившегося она только немного окрепла, у нее более-менее восстановилась память: она точно помнила наш дом, как дойти до него, - рассказал Анатолий, сын пенсионерки. – С разрешения врачей мама начала выходить во двор: с собой у нее был пакет с водой и небольшим перекусом – его вышвырнула та женщина.
В момент ЧП Анатолий был дома.
- Моя мама была в синяках и ссадинах, - говорит Анатолий. – А еще ее состояние ухудшилось, будто не было несколько недель реабилитации после инсульта. Мама снова стала терять память, забывала то, что было вчера. И сейчас это продолжается.
Очевидцами случившегося стали соседи женщины: по их версии, напавшая на пенсионерку женщина была пьяна.
- Я в тот момент дома была, увидела все это в окошко. Уж не знаю, что та женщина снимала на мобильный, но из рук его не выпускала. И начала кричать на бабушку: «Уходи, это не твое место». А когда она толкнула пенсионерку и бабушка упала, я побежала на улицу, - объяснила Дарья, жительница дома.
После нападения на пенсионерку полиция провела проверку, но дальше дело не двинулось:
- Отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков состава преступления, - говорится в постановлении полиции.
- Официально так и не установили, что за женщина напала на мою маму. Но я недавно видел ее в местном магазине, - возмущается Анатолий. – Почему так вышло?
Юристы советуют Анатолию обжаловать постановление:
- Жалобу можно подать в прокуратуру: нужно указать, что были проведены не все розыскные мероприятия, - говорит адвокат Михаил Спиридонов.
- Моя мама весной 2024 года перенесла инсульт. За две недели до случившегося она только немного окрепла, у нее более-менее восстановилась память: она точно помнила наш дом, как дойти до него, - рассказал Анатолий, сын пенсионерки. – С разрешения врачей мама начала выходить во двор: с собой у нее был пакет с водой и небольшим перекусом – его вышвырнула та женщина.
В момент ЧП Анатолий был дома.
- Моя мама была в синяках и ссадинах, - говорит Анатолий. – А еще ее состояние ухудшилось, будто не было несколько недель реабилитации после инсульта. Мама снова стала терять память, забывала то, что было вчера. И сейчас это продолжается.
Очевидцами случившегося стали соседи женщины: по их версии, напавшая на пенсионерку женщина была пьяна.
- Я в тот момент дома была, увидела все это в окошко. Уж не знаю, что та женщина снимала на мобильный, но из рук его не выпускала. И начала кричать на бабушку: «Уходи, это не твое место». А когда она толкнула пенсионерку и бабушка упала, я побежала на улицу, - объяснила Дарья, жительница дома.
После нападения на пенсионерку полиция провела проверку, но дальше дело не двинулось:
- Отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков состава преступления, - говорится в постановлении полиции.
- Официально так и не установили, что за женщина напала на мою маму. Но я недавно видел ее в местном магазине, - возмущается Анатолий. – Почему так вышло?
Юристы советуют Анатолию обжаловать постановление:
- Жалобу можно подать в прокуратуру: нужно указать, что были проведены не все розыскные мероприятия, - говорит адвокат Михаил Спиридонов.