Происшествия 26.02.2025 в 12:26

Девушка из Бурятии оказалась по уши в долгах после участия в стартапе

Все началось с ее попытки найти работу
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Текст: Андрей Константинов
Девушка из Бурятии оказалась по уши в долгах после участия в стартапе
Фото: архив «Номер один»
Очередной жертвой мошенников в Бурятии стала 23-летняя жительница Кабанского района. Девушка отдала аферистам более 666 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестировании.

Как рассказали в МВД Бурятии, сельчанка оставила резюме на популярной платформе онлайн-рекрутинга. Вскоре ей пришел отклик от работодателя с приглашением на дистанционное собеседование. Неизвестная женщина, позвонив по видео, представилась консультантом по трудоустройству и расспросила девушку о наличии образования, возрасте и месте проживания. В завершении собеседования рекрутер сообщила, что кандидат отлично подходит в новый стартап и вскоре с ней свяжется наставник.

В тот же вечер с потерпевший связался мужчина, который объяснил гражданке суть заработка: она вкладывает личные средства в проекты, которые укажет компания, и получает доход с оборота средств.

«Наставник» попросил девушку включить демонстрацию экрана в месенджере и объяснил, как скачать необходимые приложения: криптобиржу, инвесткабинет и утилиту, которая помогает выполнять вход во все учетные записи без пароля.

Под контролем звонившего девушка пополнила баланс счета в инвестиционном приложении сначала на 500 рублей, затем на 10 тысяч рублей. При этом все переводы совершались в адрес физических лиц, но сельчанку это не смутило. Она видела, как растет доход, поверила в реальность инвестирования и захотела вывести заработок – 29 тысяч рублей.

В этот момент мошенники разыграли перед ней схему с необходимостью формирования «кредитного плеча». По указанию интернет-преступников девушка оформила кредиты и перевела аферистам более 650 тысяч рублей. «Куратор» убедил, что так формируется финансовый рычаг, после «вывода» займ аннулируется.

Далее девушке говорили, что необходимо подтвердить закрытие кредита, сообщив код из смс. Но «менеджер» все время говорил, что код неверный и попросил найти доверенное лицо для вывода средств. Только тогда сельчанка поняла, что стала жертвой мошенников.
Теги
мошенничество

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