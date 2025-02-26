Происшествия 26.02.2025 в 17:36

В Улан-Удэ убийцу выдали окровавленные ботинки

Мужчина в ходе ссоры до смерти избил знакомого
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ убийцу выдали окровавленные ботинки
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого горожанина, обвиняемого в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло в ночь на 11 декабря 2024 года на улице Тобольская. Там обвиняемый распивал спиртное в квартире у знакомого местного жителя. Затем в ходе возникшей ссоры он жестоко избил собутыльника, нанеся ему множество ударов кулаками и ногами по голове и телу. От полученных травм тот спустя некоторое время скончался в больнице.

После расправы злоумышленник скрылся, но вскоре его нашли и задержали. У мужчины обнаружили ботинки, залитые кровью убитого, а также куртку, похищенную из квартиры жертвы. В ходе допроса мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На протяжении следствия он содержался под стражей.  

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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