В Улан-Удэ убийцу выдали окровавленные ботинки

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого горожанина, обвиняемого в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло в ночь на 11 декабря 2024 года на улице Тобольская. Там обвиняемый распивал спиртное в квартире у знакомого местного жителя. Затем в ходе возникшей ссоры он жестоко избил собутыльника, нанеся ему множество ударов кулаками и ногами по голове и телу. От полученных травм тот спустя некоторое время скончался в больнице.После расправы злоумышленник скрылся, но вскоре его нашли и задержали. У мужчины обнаружили ботинки, залитые кровью убитого, а также куртку, похищенную из квартиры жертвы. В ходе допроса мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На протяжении следствия он содержался под стражей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.