Происшествия 26.02.2025 в 17:53

В Бурятии 60-летняя женщина отправилась в колонию за убийство

Оскорблявший ее мужчина получил пять ударов ножом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 60-летняя женщина отправилась в колонию за убийство
Фото: Следственный комитет Бурятии
Баунтовский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве мужчины.

Как сообщили в пресс-службе суда, в июле прошлого года подсудимая распивала спиртное в компании знакомых. В ходе застолья ее стал оскорблять 36-летний собутыльник. В ответ женщина схватила нож и пять раз ударила им обидчика. От полученных ран тот умер.

После расправы женщина скрылась, но чрез три дня ее поймали полицейские. На время следствия злоумышленницу взяли под стражу. Правоохранители мотивировали это тем, что сельчанка занимается бродяжничеством, не имеет собственного жилья, злоупотребляет спиртным, неоднократно доставлялась в полицию за административные правонарушения. Она нигде не работает, детей у нее нет.

На суде женщина признала вину частично, заявив, что убийство было совершено в ходе превышения пределов необходимой обороны. От дачи показаний она отказалась.

Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанку виновной. Она получила 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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