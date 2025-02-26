В Улан-Удэ определили самый опасный переход для пешеходов

На пешеходном переходе вблизи остановки «Республиканская больница» по ул. Терешковой в Улан-Удэ сложилась тревожная ситуация. Наглядное подтверждение тому - видео, предоставленное Комитетом по транспорту, в котором зафиксированы наезды на пешеходов.

За последние полгода здесь произошло пять наездов – в сентябре, октябре, ноябре, январе и совсем недавно – 24 февраля, когда внедорожник сбил мужчину.

- В четырех случаях пешеходы переходили дорогу на красный сигнал светофора. В одном случае виновником стал водитель, который не уступил дорогу пешеходу. В данных происшествиях удалось избежать тяжелых последствий – все участники ДТП остались живы. Кадры на видео – реальное доказательство того, к чему приводит игнорирование правил дорожного движения. Пешеходы, ваша жизнь важнее спешки! Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора, но прежде обязательно убедитесь, что водитель вас заметил и остановился, - предупреждают в Комитете по транспорту города.

Напомним, что сегодня перед пешеходным переходом для водителей установили предупреждающие аншлаги. Ярко желтые знаки буду привлекать внимание водителей, предупреждая их о снижении скорости перед «зеброй». Чиновники надеются, что это хоть немного обезопасит пешеходов.

Фото: скриншот видео Комитета по образованию