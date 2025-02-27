Происшествия 27.02.2025 в 08:52

На Байкале дотла выгорел гостиничный дом

Рядом стоящий дом на турбазе удалось спасти от пожара
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Текст: Елена Кокорина
На Байкале дотла выгорел гостиничный дом

Вчера в Бурятии сгорел двухэтажный гостиничный дом на территории турбазы, расположенной на Байкале. Пожар перешел и на рядом стоящий дом, но его пожарным удалось вовремя потушить.

Днём бдительные очевидцы сообщили в пожарную часть, что на территории турбазы «Посольская» в Кабанском районе виден дым. К месту вызова был направлен личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ. Расстояние от ближайшей пожарной части до места вызова составляло 28,5 км.

- На момент прибытия пожарного подразделения огнём был полностью охвачен двухэтажный гостиничный дом с мансардой. Пламя перешло на крышу соседнего гостиничного дома. Прибывшие огнеборцы оперативно локализовали пожар, благодаря чему второй дом удалось спасти. Общая площадь пожара составила 192 кв. м. Пострадавших нет, потому что на момент пожара внутри помещений никого не было. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки, - сообщают в ГО и ЧС республики.

Фото: скриншот видео ГО и ЧС РБ

 

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