В Улан-Удэ второй подряд директор «Водоканала» получил срок

В Улан-Удэ суд признал виновным и вынес приговор в отношении директора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина.Напомним, по версии следствия, в декабре 2023 года Дмитрий Скакалин договорился со знакомым бизнесменом о капремонте склада МУПа, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позднее. В это же время он организовал торги на ремонт склада с ценою более 2 млн. рублей, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил. Однако торги неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма.Тогда Дмитрий Скакалин встретился с победителем торгов, предложил заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги, взамен обещая вознаграждение в сумме более 100 тысяч рублей. После достижения договоренности директор МУПа подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего рассчитался с фиктивным подрядчиком.Информация о махинации директора «Водоканала» дошла до сотрудников регионального управления ФСБ. Они передали материалы в следственные органы СКР, где приняли решение о возбуждении уголовного дела. В конце декабря прошлого года Дмитрий Скакалин был задержан и взят под стражу. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий, служебный подлог и коммерческий подкуп.Несколько месяцев Скакалин провел в СИЗО, однако с 22 апреля ему избрали более мягкую меру пресечения, связанную с запретом определенных действий, и выпустили на свободу. По неофициальным данным, это случилось после того, как директор МУПа согласился признать вину и начал сотрудничать со следствием.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, Дмитрий Скакалин приговорен к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 202 тысяч рублей, а также лишен права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.Отметим, Дмитрий Скакалин стал вторым директором «Водоканала», осужденным по уголовной статье. Ранее за решетку был отправлен его предшественник Жаргал Цыбиков. Его признали виновным в растрате топлива и имущества предприятия в крупном и особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. По совокупности преступлений Цыбикову назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 310 тыс. рублей.