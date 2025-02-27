Врачи Бурятии спасли мальчика, голову которого проткнули вилы

Подросток из села Бурятии почти полностью восстановился после тяжелейшей травмы, полученной на сенокосе 1,5 года назад. Вилы тогда пронзили его голову насквозь, войдя через глаз, но врачи ДРКБ сумели спасти его, проведя сложнейшую операцию.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в с. Оймур Кабанского района. Родители с детьми убирали сено, Артём стоял на машине, утрамбовывал траву и по неосторожности напоролся на вилы. Они вошли в орбиту левого глаза с выходом в затылочной области, чудом не задев глаз. Подросток получил внутричерепную и открытую проникающую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга и утратил речевую функцию.

- Благодаря работе комплексной бригады детских врачей анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов, хирургов, реабилитологов и логопеда ДРКБ ребенок смог вернуться к обычной жизни уже спустя 3 месяца. После выписки находился на амбулаторном лечении и был постоянно на связи с врачами ДРКБ. Артём занимался самостоятельно нейрогимнастикой, отправляя видеоотчеты логопеду, а также получал консультации у врачей-нейрохирургов детской больницы, - рассказывают в ДРКБ.

Артём до сих пор проходит реабилитацию. Он занимается с психологом и логопедом, делает массаж и ходит на ЛФК. Сейчас подросток стал еще учиться игре на гитаре.

- Как же мы сроднились с Артёмом и его мамой. Год незаметно пролетел с момента нашего знакомства. Пришел ко мне на занятие с гитарой. Вот приятно удивил. Артём – наше доброе волшебство. Мальчик обладает той самой силой духа и любви к миру, к жизни. Восстановление Артёма после такой тяжелой травмы – это настоящее чудо, - говорит логопед Артема.

Мама мальчика, в свою очередь, не устает благодарить врачей, спасших жизнь ее сыну.

- Это огромная работа, которая была проделана врачами. Это целая большая команда, которая восстанавливала сына. Всем большое спасибо! Сейчас он живет обычной жизнью, как будто ничего плохого с ним и не было, - делится мама Артема Галина Гавриловна.

Сегодня Артём активный и улыбчивый юноша, оканчивает 9-й класс, готовится к экзаменам в школе, учится играть на гитаре, помогает дома по хозяйству и мечтает освоить техническую профессию.

Фото:loon.site