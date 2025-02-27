Происшествия 27.02.2025 в 11:55

В Улан-Удэ задержали начинающего карманника

Юноша специализировался на хищении телефонов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали начинающего карманника
Фото: freepik.com
Вечером 22 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже телефона обратилась 20-летняя девушка. Как рассказали в МВД Бурятии, горожанка заходила в продуктовый магазин. В руках она держала торт, а телефон положила в наружный карман куртки. В дверях девушка столкнулась с молодым человеком и, спустя несколько минут, обнаружила пропажу телефона.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего подозреваемого. У него изъято два похищенных телефона, один из которых принадлежал заявительнице», - рассказали в МВД Бурятии.

Как выяснилось, второй телефон молодой человек похитил 13 февраля на остановке у 19-летней девушки при посадке в автобус.

«Похищенные гаджеты возвращены владелицам. По факту краж возбуждены уголовные дела. Известно, что подозреваемый уже привлекается к уголовной ответственности за кражи, в том числе и за карманные», - отметили в МВД.
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