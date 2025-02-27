В Улан-Удэ будут судить сразу 12 человек

В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело в отношении сразу 12 жителей республики. Все они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, инициатор нелегального бизнеса арендовал помещения, приобрел необходимую технику, а также получил доступ на удаленный сервер с азартными играми. В свою преступную деятельность он вовлек еще 11 человек, в том числе четырех женщин.«С июня 2021 года по февраль 2023 года соучастники, согласно распределенным между ними ролям, проводили азартные игры в 5 нелегальных игорных заведениях на территории Улан-Удэ с использованием игрового оборудования, подключенного к Интернету. В результате противоправной деятельности участники преступлений извлекли доход в размере не менее 1,7 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемых стоимостью 3 млн рублей наложен арест», - сообщили в прокуратуре.