Происшествия 27.02.2025 в 12:15

В Улан-Удэ будут судить сразу 12 человек

Все они обвиняются в организации незаконных азартных игр
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить сразу 12 человек
Фото: МВД Бурятии
В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело в отношении сразу 12 жителей республики. Все они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, инициатор нелегального бизнеса арендовал помещения, приобрел необходимую технику, а также получил доступ на удаленный сервер с азартными играми. В свою преступную деятельность он вовлек еще 11 человек, в том числе четырех женщин.

«С июня 2021 года по февраль 2023 года соучастники, согласно распределенным между ними ролям, проводили азартные игры в 5 нелегальных игорных заведениях на территории Улан-Удэ с использованием игрового оборудования, подключенного к Интернету. В результате противоправной деятельности участники преступлений извлекли доход в размере не менее 1,7 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемых стоимостью 3 млн рублей наложен арест», - сообщили в прокуратуре.
Теги
азартные игры

Все новости

В Бурятии сельчанин лишился почти двух миллионов, но остался с трактором
27.02.2025 в 12:47
Летчики авиабазы Бурятии повышали мастерство на вертолетном тренажере
27.02.2025 в 12:31
Полицейских Бурятии проводили на Кавказ
27.02.2025 в 12:29
В Улан-Удэ будут судить сразу 12 человек
27.02.2025 в 12:15
Лесники Бурятии продолжают патрулировать леса
27.02.2025 в 12:05
Отсутствие ноги не помеха для ветерана из Бурятии встать на сноуборд
27.02.2025 в 11:56
В Улан-Удэ задержали начинающего карманника
27.02.2025 в 11:55
Горсовет Улан-Удэ выдвинул инициативу в контексте платных парковок
27.02.2025 в 11:35
В Кижингинском районе чествуют 95-летнюю труженицу тыла
27.02.2025 в 11:26
Горсовет принял увеличение бюджета Улан-Удэ
27.02.2025 в 11:22
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
В Бурятии сельчанин лишился почти двух миллионов, но остался с трактором
Правда, с техникой скорей всего ему тоже придется расстаться, чтобы погасить кредиты
27.02.2025 в 12:47
В Улан-Удэ задержали начинающего карманника
Юноша специализировался на хищении телефонов
27.02.2025 в 11:55
Врачи Бурятии спасли мальчика, голову которого проткнули вилы
Его полное восстановление многие называют чудом
27.02.2025 в 10:02
В Улан-Удэ второй подряд директор «Водоканала» получил срок
Однако, в отличие от предшественника, Дмитрий Скакалин отделался «условкой»
27.02.2025 в 09:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru