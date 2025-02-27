Происшествия 27.02.2025 в 16:20

Жительница Улан-Удэ перечислила мошенникам фантастическую сумму

Возможно, это станет рекордным уловом аферистов в столице Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ перечислила мошенникам фантастическую сумму
Фото: архив «Номер один»
Сегодня утром в полицию Улан-Удэ обратилась растерянная 51-летняя горожанка. Женщина сообщила, что вложила в инвестирование более 10,5 миллионов рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, 18 февраля горожанка зарегистрировалась на сайте знакомств. 22 февраля ей написал мужчина, который рассказал, что живет за границей, работает удаленно и получает пассивный доход с инвестирования. Он предложил женщине попробовать свои силы в инвестициях и связал со своим «брокером».

Наставник инвестиционной компании, не мешкая, обучил женщину основам инвестирования: показал, как скачать необходимые программы и внести стартовый капитал.

Цифры «дохода» в приложении увеличивались, и женщина внесла на счета все личные сбережения – более 5 миллионов рублей – доход от гостиничного бизнеса. А потом взяла кредит онлайн в банке на 5 миллионов рублей и перечислила их на счета аферистов.

Спустя некоторое время наставник вновь убедил гражданку пополнить счет. Она взяла кредит в банке, перечислила на свой счет в другом банке и пыталась перевести на указанные аферистами счета. Но банк заморозил операцию и связался с женщиной.

Специалисты федерального банковского офиса заподозрили, что клиент стал жертвой мошенников и в телефонном разговоре рекомендовали срочно обратиться в полицию. Только сотрудники следственно-оперативной группы полиции смогли убедить женщину, что она находится под влиянием аферистов.
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мошенничество

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