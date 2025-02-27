Жительница Улан-Удэ перечислила мошенникам фантастическую сумму

Сегодня утром в полицию Улан-Удэ обратилась растерянная 51-летняя горожанка. Женщина сообщила, что вложила в инвестирование более 10,5 миллионов рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, 18 февраля горожанка зарегистрировалась на сайте знакомств. 22 февраля ей написал мужчина, который рассказал, что живет за границей, работает удаленно и получает пассивный доход с инвестирования. Он предложил женщине попробовать свои силы в инвестициях и связал со своим «брокером».Наставник инвестиционной компании, не мешкая, обучил женщину основам инвестирования: показал, как скачать необходимые программы и внести стартовый капитал.Цифры «дохода» в приложении увеличивались, и женщина внесла на счета все личные сбережения – более 5 миллионов рублей – доход от гостиничного бизнеса. А потом взяла кредит онлайн в банке на 5 миллионов рублей и перечислила их на счета аферистов.Спустя некоторое время наставник вновь убедил гражданку пополнить счет. Она взяла кредит в банке, перечислила на свой счет в другом банке и пыталась перевести на указанные аферистами счета. Но банк заморозил операцию и связался с женщиной.Специалисты федерального банковского офиса заподозрили, что клиент стал жертвой мошенников и в телефонном разговоре рекомендовали срочно обратиться в полицию. Только сотрудники следственно-оперативной группы полиции смогли убедить женщину, что она находится под влиянием аферистов.