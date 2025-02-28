Происшествия 28.02.2025 в 08:57

Жертвой мошенников стал 8-летний ребенок из Улан-Удэ

Деньги родителей у него выманили в телефонной игре
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Текст: Елена Кокорина
Жертвой мошенников стал 8-летний ребенок из Улан-Удэ

33-летняя жительница Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о том, что её 8-летний сын, играя на своем гаджете, стал жертвой мошенников. В чат-боте мессенджера мальчику пришло сообщение с предложением купить золото для игры.

- В этом сообщении была описана пошаговая инструкция о том, как можно перевести деньги. Мальчику предложили указать номер телефона одного из родителей или зайти в онлайн-приложение, поскольку у него не было пароля, о чем он и сообщил автору сообщения. Мошенник завершил свою схему, предложив ребенку открыть СМС-сообщения, найти переписку с номером от банка и написать сумму перевода, - рассказали в полиции республики.

Не осознавая серьезности ситуации в силу своего юного возраста, малыш перевел мошенникам в итоге 40 тысяч рублей.

Фото: loon.site

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