Житель Улан-Удэ совершил убийство в гостях у отца

В Улан-Удэ суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло вечером 16 декабря 2023 года. Обвиняемый пришел в гости к отцу в комнату одного из общежитий на улице Октябрьская в Улан-Удэ. Там он вместе с отцом и его знакомыми стал распивать спиртное. Позднее у него произошел конфликт с двумя собутыльниками. В его ходе мужчина принялся избивать их кулаками, ногами и деревянной ножкой от сломанного стула. В результате расправы один из потерпевших скончался, другой отделался легкими травмами.Рассмотрев материалы дела, коллегия присяжных признала мужчину виновным. На основании ее вердикта суд приговорил горожанина к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.