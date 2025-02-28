Происшествия 28.02.2025 в 09:11

Житель Улан-Удэ совершил убийство в гостях у отца

Мужчине не понравились собутыльники его родственника
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ совершил убийство в гостях у отца
Фото: pixabay.com
В Улан-Удэ суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло вечером 16 декабря 2023 года. Обвиняемый пришел в гости к отцу в комнату одного из общежитий на улице Октябрьская в Улан-Удэ. Там он вместе с отцом и его знакомыми стал распивать спиртное. Позднее у него произошел конфликт с двумя собутыльниками. В его ходе мужчина принялся избивать их кулаками, ногами и деревянной ножкой от сломанного стула. В результате расправы один из потерпевших скончался, другой отделался легкими травмами.

Рассмотрев материалы дела, коллегия присяжных признала мужчину виновным. На основании ее вердикта суд приговорил горожанина к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.
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