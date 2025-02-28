В районе Бурятии ищут пропавшего рыбака

В Заиграевском районе Бурятии ведутся поиски потерявшегося мужчины. Ислюков Владимир Васильевич, 1957 г.р., проживающий в селе Татарский Ключ, не выходит на связь со вчерашнего дня.

Известно, что 28 февраля, в 13 часов он уехал на рыбалку на машине Ниссан Серена белого цвета.

- Телефон запеленгован в с. Первомаевка в районе реки Курба, Уда в радиусе 5-30 км. Поиски велись всю ночь, продолжаются сейчас, - рассказали в ЕДДС Заиграевского района.

Обладающих какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8 (30136) 4-13-71 (Дежурная часть МВД) или 8(30136)41-414 (ЕДДС района).

Фото: Елена Кокорина