Происшествия 28.02.2025 в 10:27

В Бурятии районный чиновник ответит за мифических мальков

За рыбу, выпущенную в реку Баргузин лишь на бумаге, бюджет заплатил 2,5 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии районный чиновник ответит за мифических мальков
Фото: официальный сайт администрации Баргузинского района
В следственном комитете Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Баргузинского районного комитета имущественных отношений Михаила Стельмашенко. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Как рассказали в следственном ведомстве, в мае 2022 года чиновник от лица возглавляемого комитета заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на капремонт Хилганайской дамбы на реке Баргузин. Его общая сумма составляла почти 10 млн рублей. Из них более 2,5 млн рублей предусматривались на мероприятия по возмещению вреда, причиненного водным биоресурсам в ходе строительства. В частности, речь шла о воспроизводстве и выпуске в реку мальков рыбы. Однако к моменту завершения ремонта дамбы работы по выпуску мальков выполнить не успели.

«Обвиняемый из побуждений карьеризма с целью завершения контракта и освоения выделенных из бюджета средств организовал составление актов, в которые были внесены заведомо ложные сведения о выпуске в водоем молоди рыбы, а затем подписал и утвердил их. На основании этих документов на счета подрядчика из бюджета муниципального образования перечислили средства, предусмотренные контрактом, в полном объеме. В том числе за фактически невыполненные работы по возмещению ущерба рыбному хозяйству в сумме более 2,5 млн рублей», - сообщили в Следственном комитете.   

В настоящее время уголовное дело направлено в Баргузинский районный суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили в прокуратуре Бурятии, в ходе расследования на имущество чиновника наложили арест, а подрядчика заставили вернуть в бюджет неправомерно полученные средства.
Теги
превышение полномочий баргузинский район

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