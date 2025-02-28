Происшествия 28.02.2025 в 10:46
«Еще вчера мальчик был на физкультуре»
В Кольцово третьеклассник стремительно умер от менингита
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло в наукограде Кольцово Новосибирской области: там от менингита умер третьеклассник из школы №5. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил мэр Кольцово Николай Красников.
- Действительно, ребенок умер, - рассказал Николай Красников. - Инфекция развилась очень стремительно: еще вчера мальчик был в школе, ходил на физкультуру. А через сутки случилась беда.
Сейчас в школе делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность других детей.
- Действительно, ребенок умер, - рассказал Николай Красников. - Инфекция развилась очень стремительно: еще вчера мальчик был в школе, ходил на физкультуру. А через сутки случилась беда.
Сейчас в школе делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность других детей.
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