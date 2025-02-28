Пропавший в Бурятии рыбак обнаружен мертвым

Пропавший вчера 68-летний мужчина, уехавший на рыбалку, сегодня найден мертвым. Об этом сообщили в ТГ-канале Заиграевского района.

- Мужчина найден мертвым. Причина смерти устанавливается. Приносим соболезнования родным и близким, - написали в группе «Вперед. Заиграево».

Напомним, что житель села Татарский Ключ уехал на рыбалку днем 27 февраля и больше не вышел на связь. Его поиски продолжались всю ночь и утро.

Фото: loon.site