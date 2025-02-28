Буйный житель Улан-Удэ сломал зеркала у десяти автомобилей

22 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о повреждении автомобиля обратился житель 112-го микрорайона. Мужчина рассказал, что вышел из дома в 7 утра и заметил оторванное зеркало бокового вида не только на своей иномарке, но и на припаркованных рядом автомашинах.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний не работающий, ранее не судимый местный житель», - сообщили в МВД Бурятии.Задержанный рассказал, что ранним утром 22 февраля на такси возвращался из увеселительного заведения в компании супруги. Будучи пьяным, молодой человек повздорил сначала с водителем такси, а потом и с женой. Доехав до своего подъезда, он вышел из автомобиля и начал ломать зеркала у припаркованных машин. В результате было повреждено 10 автомобильных зеркал.Парень также сообщил, что уже поговорил с потерпевшими, раскаялся и начал компенсировать ущерб.По факту повреждения имущества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.