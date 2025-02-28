Происшествия 28.02.2025 в 12:53

Буйный житель Улан-Удэ сломал зеркала у десяти автомобилей

Таким образом парень выместил злость после двух ссор
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Текст: Андрей Константинов
Буйный житель Улан-Удэ сломал зеркала у десяти автомобилей
Фото: МВД Бурятии
22 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о повреждении автомобиля обратился житель 112-го микрорайона. Мужчина рассказал, что вышел из дома в 7 утра и заметил оторванное зеркало бокового вида не только на своей иномарке, но и на припаркованных рядом автомашинах.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний не работающий, ранее не судимый местный житель», - сообщили в МВД Бурятии.

Задержанный рассказал, что ранним утром 22 февраля на такси возвращался из увеселительного заведения в компании супруги. Будучи пьяным, молодой человек повздорил сначала с водителем такси, а потом и с женой. Доехав до своего подъезда, он вышел из автомобиля и начал ломать зеркала у припаркованных машин. В результате было повреждено 10 автомобильных зеркал.

Парень также сообщил, что уже поговорил с потерпевшими, раскаялся и начал компенсировать ущерб.

По факту повреждения имущества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Теги
агрессия

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