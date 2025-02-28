Туристов в Бурятии предупреждают об опасности на льду и в горах. Из-за потепления увеличивается риск провалов под лед и схода снежных лавин.

- Уважаемые организаторы туров, туристы и любители активного отдыха! В связи с потеплением и нестабильностью погодных условий, МЧС республики Бурятия настоятельно рекомендует воздержаться от походов и прогулок по льду и горным районам в ближайшие дни. С каждым днем температура воздуха повышается, что увеличивает риск провалов под лед и схода снежных лавин, - сообщили в министерстве туризма Бурятии.

- Из-за таяния снега и образования промоин выход на лед водоемов становится крайне опасным. Пожалуйста, не подвергайте свою жизнь риску и избегайте прогулок по замерзшим рекам, озерам и другим водоемам, - рекомендуют спасатели.

Потепление также повышает вероятность схода лавин. Даже опытным альпинистам и туристам стоит отложить восхождения до стабилизации погоды.

- Берегите себя и своих близких. Лучше выбрать альтернативный маршрут или подождать более благоприятных условий, - предупредили еще раз спасатели.

Телефон спасения - 112.

Фото: loon.site