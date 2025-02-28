Происшествия 28.02.2025 в 17:47

В Улан-Удэ на мужчину, избившего ребенка, возбудили уголовное дело

Ему инкриминируют хулиганство с применением насилия
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на мужчину, избившего ребенка, возбудили уголовное дело
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который 25 февраля избил 10-летнего ребенка на улице Гармаева. Дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия).

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, вечером 25 февраля подозреваемый находился за рулем своего автомобиля, припаркованного возле одного из домов на улице Гармаева. В это время мимо проходила компания детей. Один из мальчиков поскользнулся и при падении задел рукой капот машины. Водитель выскочил наружу и стал бить ребенка, нанес ему удар рукой по голове и несколько ударов ногой по ягодицам и ногам. В этот момент за потерпевшего заступилась проходившая мимо женщина. Позднее мальчика госпитализировали, сейчас он находится в больнице.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, после чего будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, сам мужчина, когда его задержала полиция, сказал, что лишь накричал на ребенка и пнул его только один раз.

«Больше никаких ударов я ему не наносил. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю», - заявил мужчина полицейским.
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