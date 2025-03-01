Происшествия 01.03.2025 в 17:50

Пожары в Бурятии продолжают уносить жизни людей

За сутки пожарными ликвидировано 4 пожара, погибло 2 человека
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Текст: Татьяна Жамсуева
Пожары в Бурятии продолжают уносить жизни людей
Скриншот из видео МЧС РБ

Причинами пожаров за последние сутки стали: непотушенная сигарета после курения, неисправная проводка в доме. Погибли люди. 

По данным МЧС по Республике Бурятия, в Улан-Удэ аварийный режим работы электросети вероятно стал причиной возгорания жилого дома по улице Ивана Земнухова в Улан-Удэ. В результате пожара поврежден дом на 35 квадратах с обручением кровли. В ходе разбора конструкций здания под завалами был обнаружен 87-летний мужчина без признаков жизни.

Также произошло возгорание жилого дома по ул. Пирогова. До прибытия пожарных 78-летний мужчина и 75-летняя женщина самостоятельно эвакуировались из здания. Супруги получили отравление продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказались. Возгорание потушили на 48 квадратах. Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. 

Неосторожное обращение с огнем при курении вновь стало трагедией в Гусиноозерске. Горела одна из квартир многоэтажного жилого дома. Было плотное задымление в подъезде. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек из них двое детей. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры, с признаками отравления продуктами горения, был спасен 60-летний мужчина, госпитализирован в медучреждение, где была констатирована смерть. С верхних этажей звеном газодымозащитной службы спасено 19 человек из них 4 ребенка. Пожар ликвидирован на 4 квадратах.

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